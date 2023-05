https://it.sputniknews.com/20230520/ursula-von-der-leyen-sostiene-la-riforma-delloms-17245773.html

Ursula von der Leyen sostiene la riforma dell'OMS

Ursula von der Leyen sostiene la riforma dell'OMS

Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al vertice del G7 in Giappone, ha sostenuto la riforma dell'Organizzazione mondiale della sanità... 20.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-20T13:23+0200

2023-05-20T13:23+0200

2023-05-20T13:23+0200

ue

oms

ursula von der leyen

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/13557921_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5ba01d750404ea2fe0e7e5dcfdd8e911.jpg

"Dobbiamo rafforzare l'architettura sanitaria globale. Abbiamo bisogno di un coordinamento globale più forte nella prevenzione, preparazione e risposta alle future pandemie. L'Organizzazione mondiale della sanità deve essere riformata con le risorse necessarie per adempiere al suo ruolo chiave di centro sanitario mondiale", ha affermato la von der Leyen, intervenendo in una sessione dedicata alla lotta alle crisi globali.Ha inoltre rilevato l'importanza di rafforzare la resilienza di paesi e regioni con capacità sanitarie insufficienti. "Dobbiamo aumentare la capacità di produzione locale di vaccini ove necessario... È inoltre necessario pensare a centri di produzione regionali che riforniranno le regioni", ha affermato.Il presidente della Commissione europea ha rilevato la necessità di "lavorare insieme al G20 per garantire finanziamenti più rapidi ed efficienti in caso di future pandemie".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, oms, ursula von der leyen, politica