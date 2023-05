https://it.sputniknews.com/20230520/stati-uniti-e-alleati-decideranno-nei-prossimi-mesi-chi-e-quanti-f-16-inviera-a-kiev-17245574.html

Stati Uniti e alleati decideranno nei prossimi mesi chi e quanti F-16 invierà a Kiev

Stati Uniti e alleati decideranno nei prossimi mesi chi e quanti F-16 invierà a Kiev

Gli Stati Uniti e i loro alleati decideranno nei prossimi mesi chi fornirà questi velivoli a Kiev e in quale quantità, ha affermato il consigliere per la... 20.05.2023, Sputnik Italia

"Man mano che si sta preparando una missione di addestramento, lavoreremo con i nostri alleati nei prossimi mesi per determinare dove verranno trasferiti gli aerei, chi li trasferirà e quanti", ha affermato.Sullivan ha aggiunto che ora i paesi del G7 sono passati a discutere il rafforzamento della forza aerea della repubblica post-sovietica "come parte del nostro impegno a lungo termine per l'autodifesa dell'Ucraina".Come riportato in precedenza dalla CNN, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha informato i leader del G7 che gli Stati sosterranno le misure alleate per addestrare i piloti ucraini sui caccia, compresi gli F-16.Mosca lo scorso anno ha inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi alla repubblica post-sovietica. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico con equipaggiamento militare per l'Ucraina diventerebbe un obiettivo legittimo per l'esercito russo. Secondo lui, gli Stati Uniti e l'alleanza sono direttamente coinvolti nel conflitto, non solo trasferendo armi, ma anche addestrando personale nel Regno Unito, Germania, Italia e altri paesi.

