Meloni propone di accogliere l'Unione africana nel G20

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni nella sessione del vertice del G7 a Hiroshima giapponese ha invitato ad accogliere la richiesta dell'Unione Africana... 20.05.2023

"Molti dei Paesi si siano già espressi a favore di questo tema. L'Italia sicuramente sì. Penso che sarebbe un bel segnale esprimere il nostro sostegno anche in occasione di questo vertice", ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo nella prima sessione di lavoro del G7 in corso a Hiroshima in cui si affronta la questione del rapporto con il cosiddetto Sud Globale.Il presidente del Consiglio italiano ha anche criticato il Fondo monetario internazionale per la sua posizione dura nei confronti della Tunisia.“La Tunisia è in una situazione difficilissima, una fragilità politica evidente e un rischio di default finanziario dietro l’angolo. Abbiamo una trattativa fra il FMI e la Tunisia di fatto bloccata. C’è una certa rigidità del FMI di fronte al fatto che non si sono ottenute dal presidente Saied tutte le garanzie che sarebbero necessarie. È comprensibile da un lato, dall’altro siamo sicuri che questa rigidità sia la strada migliore? Se questo Governo va a casa noi abbiamo presente quali possano essere le alternative? Credo che l’approccio debba essere pragmatico, perché altrimenti noi rischiamo di peggiorare situazioni che sono già compromesse”, ha aggiunto.

