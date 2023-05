https://it.sputniknews.com/20230520/corea-del-sud-e-india-concordano-di-sviluppare-la-cooperazione-sulla-difesa-17245364.html

Corea del Sud e India concordano di sviluppare la cooperazione sulla difesa

Corea del Sud e India concordano di sviluppare la cooperazione sulla difesa

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno concordato di sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, delle... 20.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-20T09:03+0200

2023-05-20T09:03+0200

2023-05-20T09:03+0200

india

corea del sud

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/05/14/17245344_0:89:2799:1663_1920x0_80_0_0_9140e5efc212e07cf99546ce6692747e.jpg

I leader della Corea del Sud e dell'India si sono incontrati a margine del vertice mentre i paesi celebrano quest'anno il 50° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche. Questo è il primo colloquio personale tra Yoon Suk-yeol e Modi, le parti hanno concordato di sviluppare uno speciale partenariato strategico tra i due paesi in una serie di settori.Secondo il portavoce del presidente sudcoreano Lee Do Woon, Yoon Suk-yeol ha ringraziato Modi per aver partecipato al vertice per la democrazia co-ospitato dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti a marzo e ha affermato che la Corea del Sud e l'India dovrebbero rispondere congiuntamente alle sfide regionali e globali problemi come "paesi che condividono valori democratici". Modi ha convenuto che i due paesi dovrebbero rafforzare i legami strategici e la cooperazione."I leader dei due paesi hanno concordato di sviluppare la cooperazione non solo nel campo delle armi, comprese le installazioni di artiglieria semovente (ACS) K-9, ma anche nel settore delle tecnologie avanzate, come la tecnologia digitale, la biotecnologia e l'assistenza sanitaria, lo spazio. In particolare, hanno concordato di aggiornare l'accordo sul partenariato economico globale (CEPA), entrato in vigore tra la Corea del Sud e l'India nel 2010, nonché di espandere ulteriormente il commercio bilaterale e cercare nuove aree di cooperazione", ha detto Lee Do Woon in un comunicato.Le parti hanno anche discusso questioni di affari bilaterali, il problema della penisola coreana, la situazione nella regione indo-pacifica e oltre, nonché il cambiamento climatico. I leader hanno concordato di contribuire congiuntamente alla pace e alla stabilità regionali armonizzando la strategia indo-pacifica della Corea del Sud con la politica dell'India a est e sostenere i paesi in via di sviluppo del cosiddetto "Sud globale".Yoon Suk-yeol e Modi hanno inoltre concordato di intensificare i canali di comunicazione, incontrarsi e continuare le discussioni al vertice dei capi di Stato e di governo del G20 a Nuova Delhi in India a settembre.

india

corea del sud

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

india, corea del sud, politica, difesa