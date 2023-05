https://it.sputniknews.com/20230520/biden-crede-che-gli-stati-uniti-possano-ancora-evitare-il-default-17245874.html

Biden crede che gli Stati Uniti possano ancora evitare il default

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato di credere ancora che gli Stati Uniti saranno in grado di evitare un default, riferisce Bloomberg... 20.05.2023, Sputnik Italia

"Penso ancora che possiamo evitare il default e fare qualcosa di decente", ha detto Biden.Il presidente americano ritiene inoltre che anche la tensione nei negoziati sul debito nazionale non porterà a un default, e Repubblicani e Democratici potranno raggiungere un accordo.Il Dipartimento del Tesoro avverte in lettere al Congresso che già dal 1° giugno gli Stati Uniti non saranno probabilmente in grado di rispettare pienamente gli obblighi se i legislatori non autorizzeranno un aumento del tetto del debito entro quel momento.

