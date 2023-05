https://it.sputniknews.com/20230520/annullato-il-vertice-quad-biden-invita-il-premier-australiano-negli-usa-17246269.html

Annullato il vertice QUAD, Biden invita il premier australiano negli USA

Annullato il vertice QUAD, Biden invita il premier australiano negli USA

Il presidente degli Stati Uniti ha invitato il primo ministro australiano a visitare Washington dopo aver annullato il suo viaggio a Sydney per il vertice del... 20.05.2023

Joe Biden e Anthony Albanese hanno poi annunciato anche la conclusione di un accordo su azione comune nel settore dell'energia pulita.Il prossimo vertice QUAD era previsto per il 23-24 maggio a Sydney, ma il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non sarebbe stato in grado di partecipare alla riunione in Australia a causa della situazione relativa al debito nazionale degli Stati Uniti, poiché doveva prendere parte ai negoziati su questo tema. Di conseguenza, la riunione di leadership è stata annullata. Successivamente, il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha deciso di annullare la sua visita programmata in Australia. Dopo l'annullamento della visita di Biden in Australia, i leader di Stati Uniti, Giappone, India e Australia hanno deciso di tenere un incontro QUAD a Hiroshima sabato.Successivamente, i leader hanno annunciato la conclusione di un accordo tra Stati Uniti e Australia su azioni congiunte nel campo dell'energia pulita. Biden ha affermato che l'accordo è la prova di una stretta cooperazione bilaterale tra i paesi. Ha anche aggiunto che il clima e l'energia pulita sono visti come una potenziale nuova priorità per l'alleanza australiano-americana. Il Presidente degli Stati Uniti, in particolare, ha osservato che l'accordo consentirà di ampliare e diversificare le filiere di approvvigionamento di energia pulita e materiali critici.In un discorso congiunto con Albanese, Biden ha aggiunto che si rammarica di aver rinviato la riunione del QUAD a Sydney a una data successiva a Hiroshima, spiegando la cancellazione del suo viaggio in Australia per "qualcosa" in corso negli Stati Uniti che avrebbe dovuto esaminare. Il primo ministro australiano, a sua volta, ha sostenuto il presidente americano e ha affermato che al suo posto avrebbe agito "esattamente allo stesso modo".Oltre ai paesi del G7, India, Australia, Brasile, Corea del Sud, Vietnam e altri tre paesi hanno ricevuto l'invito a partecipare al vertice di Hiroshima: l'Indonesia a presiedere l'ASEAN, le Isole Cook a presiedere il Forum delle Isole del Pacifico e l'Unione delle Comore presidente dell'Unione Africana. Oltre a questi paesi, sono stati invitati al vertice di Hiroshima i capi di sette organizzazioni: l'ONU, l'Agenzia internazionale dell'energia, il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la Banca mondiale, l'OMS e la OMC.

