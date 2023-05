https://it.sputniknews.com/20230519/rappresentante-permanente-gb-nellonu-londra-usa-proiettili-alluranio-impoverito-da-molti-anni-17243575.html

Rappresentante permanente GB nell'ONU: Londra usa proiettili all'uranio impoverito da molti anni

Rappresentante permanente GB nell'ONU: Londra usa proiettili all'uranio impoverito da molti anni

Londra utilizza proiettili perforanti all'uranio impoverito da decenni, ha ammesso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Barbara Woodward... 19.05.2023, Sputnik Italia

"Il rappresentante russo ha menzionato l'uranio impoverito. L'esercito britannico utilizza da decenni l'uranio impoverito nei suoi proiettili perforanti. È un componente standard e non ha nulla a che fare con armi o capacità nucleari", ha detto Woodward.In precedenza, il rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, aveva affermato che a Londra non interessa il destino degli ucraini. Secondo lui, il Regno Unito è ben consapevole delle terribili conseguenze a lungo termine per l'ambiente e la salute pubblica di cui è irto l'uso di proiettili con uranio impoverito.Tuttavia, come ha sottolineato l'inviato russo, "il vice segretario alla Difesa britannico James Hippie si è affrettato a dichiarare che" Londra non è obbligata a monitorare l'uso di munizioni all'uranio impoverito e non ha l'obbligo di eliminare le conseguenze del loro uso dopo la fine del conflitto".

