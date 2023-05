https://it.sputniknews.com/20230519/putin-la-russia-rimane-uno-dei-leader-del-mercato-delle-armi-17244554.html

Putin: la Russia rimane uno dei leader del mercato delle armi

Putin: la Russia rimane uno dei leader del mercato delle armi

La Russia mantiene con fiducia il suo status di leader nel mercato mondiale delle armi e delle attrezzature militari, continua ad esportarle, nonostante la... 19.05.2023

russia

armi

vladimir putin

Lo ha sottolineato il capo di Stato Vladimir Putin, congratulandosi con le squadre e veterani della sfera della cooperazione tecnico-militare tra la Federazione Russa e stati stranieri."Nonostante la pressione delle sanzioni senza precedenti e la concorrenza sleale da parte degli Stati Uniti e di un certo numero di paesi occidentali, state risolvendo attivamente i compiti fissati, esportando volumi significativi di prodotti militari russi, prestando incessante attenzione alla modernizzazione degli impianti di produzione, costruendo la loro ricerca e sviluppo potenziale", ha sottolineato Putin.Il Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare aveva già riferito del crescente interesse dei clienti stranieri per le armi russe.A febbraio il dipartimento ha affermato che le imprese del complesso militare-industriale russo si stanno adoperando per prevenire interruzioni nelle forniture a fornitori stranieri, nonostante il carico di lavoro dovuto all'operazione speciale in Ucraina.

