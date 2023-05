https://it.sputniknews.com/20230519/premier-russo-visitera-la-cina-in-programma-un-incontro-con-xi-jinping-17243701.html

Premier russo visiterà la Cina, in programma un incontro con Xi Jinping

Il 23 e 24 maggio, il primo ministro russo Mikhail Mishustin si recherà in visita ufficiale in Cina dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping, terrà colloqui... 19.05.2023, Sputnik Italia

"Il 23-24 maggio, in conformità con l'accordo raggiunto con la parte cinese, il primo ministro della Federazione Russa Mikhail Mishustin si recherà in visita ufficiale in Cina. A Pechino, Mikhail Mishustin incontrerà il presidente della Repubblica popolare della Cina Xi Jinping e terrà colloqui con il premier del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese Li Qiang”, si legge nella nota.Ai colloqui saranno sollevate questioni di attualità della cooperazione russo-cinese nella sfera commerciale ed economica. Si prevede di prestare particolare attenzione all'interazione nell'industria, nell'energia, nelle infrastrutture di trasporto, nell'agricoltura e in altri settori. A seguito dei colloqui, si prevede di firmare una serie di accordi bilaterali."Mikhail Mishustin visiterà anche Shanghai, dove interverrà al Forum economico russo-cinese. All'evento parteciperanno i capi delle principali aziende in Russia e Cina", ha aggiunto il servizio stampa del governo.

