Politico: gli USA stanno preparando uno scenario coreano per l'Ucraina

I funzionari americani si stanno preparando a trasformare la crisi ucraina in un conflitto congelato che durerà per molti anni o addirittura decenni, seguendo... 19.05.2023, Sputnik Italia

Secondo le fonti, nell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden si stanno discutendo scenari per un congelamento a lungo termine del conflitto, compresa la creazione di potenziali confini "che Ucraina e Russia accetterebbero di non attraversare, ma che non diventerebbero confini ufficiali".Politico sottolinea che le discussioni - seppur preliminari - sono avvenute in diverse agenzie degli Stati Uniti e alla Casa Bianca.Questo scenario potrebbe rivelarsi il più realistico a lungo termine e sta diventando sempre più probabile a causa della crescente sensazione nell'amministrazione statunitense che l'imminente offensiva ucraina non avrà successo, sottolinea Politico.Secondo il giornale, un conflitto congelato in cui le ostilità sono sospese, ma nessuna delle due parti è dichiarata vincitrice e nessun accordo di pace è concluso, potrebbe essere un risultato a lungo termine politicamente accettabile per gli Stati Uniti e altri paesi che sostengono l'Ucraina.L'attuazione di un tale scenario significherebbe che il numero di scontri militari diminuirebbe, il costo del sostegno a Kiev diminuirebbe e l'attenzione pubblica al conflitto si indebolirebbe.Un funzionario statunitense ha dichiarato a Politico che le opzioni di pianificazione per congelare il conflitto sono ora al centro dell'attenzione della Casa Bianca, sebbene negli ultimi mesi si sia concentrata su compiti urgenti e a breve termine.Le discussioni sono nelle fasi iniziali, con i funzionari statunitensi che sottolineano che il conflitto rimarrà acceso per un bel po' di tempo, con l'amministrazione Biden determinata a fornire all'Ucraina ancora più armi e assistenza.

