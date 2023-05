https://it.sputniknews.com/20230519/nuvola-radioattiva-verso-europa-dopo-distruzione-munizioni-di-uranio-impoverito-esercito-ucraino-17244371.html

19.05.2023

la situazione in ucraina

russia

ucraina

nucleare

Secondo lui, “gli americani più di una volta nella storia “hanno aiutato” i Paesi in questo modo. Anche in questo caso il regime di Kiev è stato “aiutato”, costringendo i suoi satelliti a fornire munizioni all'uranio impoverito per l'esercito ucraino. In precedenza il vice ministro della Difesa britannico James Hippie ha affermato che il Regno Unito non è obbligato ad intervenire per eliminare le conseguenze nefaste dell'uranio impoverito consegnato da Londra a Kiev.

