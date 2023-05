https://it.sputniknews.com/20230519/budapest-si-dice-disposta-diventare-una-piattaforma-per-i-negoziati-tra-mosca-e-kiev-17243918.html

Budapest può fornire una piattaforma per i negoziati tra i rappresentanti di Mosca e Kiev, ha affermato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. 19.05.2023, Sputnik Italia

Una tale proposta dall'Ungheria è stata comunicata al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e al capo dell'ufficio di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, all'inizio del conflitto, appena Mosca e Kiev esprimeranno la loro disponibilità - Budapest è pronta a creare tutte le condizioni per questo.Come ha notato Szijjarto, l'Ungheria è un Paese che confina con l'Ucraina e "paga un prezzo alto" per un conflitto di altri. “In Ucraina vive una grande diaspora ungherese, i cui membri vengono mobilitati nell'esercito ucraino, inviati al fronte e molti di loro, purtroppo, muoiono. Per questo motivo, chiediamo la pace, perché la pace è l'unico modo per salvare vite umane”, ha sottolineato.Il ministro ha aggiunto che "il contesto europeo e transatlantico non gioca a favore della pace".Szijjarto ha anche sottolineato che l'Ungheria accoglie con favore il piano cinese per l'Ucraina per due motivi: "in primo luogo, esiste e, in secondo luogo, riguarda la pace". “Può essere una buona base per le trattative. È necessario trovare un certo concetto, sulla base del quale possiamo arrivare ai negoziati", ha osservato il ministro degli Esteri ungherese.Inoltre, il ministro ha osservato che il piano iniziale non deve essere l'accordo finale. “Il problema principale è che alla fine dovrebbero iniziare delle discussioni, perché questa è la strada che porta alla pace”, ha concluso Szijjártó.

