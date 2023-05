https://it.sputniknews.com/20230518/stoltenberg-accoglie-con-favore-linvio-di-missili-da-croviera-a-kiev-17243154.html

Stoltenberg accoglie con favore l'invio di missili da croviera a Kiev

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha detto di accogliere con favore le dichiarazioni dei paesi dell'alleanza sulla fornitura di missili da... 18.05.2023, Sputnik Italia

"Accolgo con favore i recenti annunci degli alleati sulla fornitura di missili da crociera e sull'addestramento dei piloti ucraini all'uso di aerei da combattimento occidentali", ha detto in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro portoghese.L'11 maggio, il Regno Unito ha annunciato che stava trasferendo i missili da crociera Storm Shadow in Ucraina (il raggio di distruzione della modifica all'esportazione è di circa 250 chilometri). Allo stesso tempo, secondo la CNN, Londra ha ricevuto assicurazioni da Kiev che sarebbero state utilizzate solo per obiettivi in ​​​​territori che l'Ucraina considera propri, e non per la Russia "continentale". Da allora, Kiev ha lanciato più volte questi missili contro Lugansk.L'addetto stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov ha affermato che ciò richiederebbe una risposta adeguata. Il trasferimento di missili Storm Shadow a lungo raggio da Londra a Kiev porta a una grave escalation del conflitto ucraino, ha osservato il ministero degli Esteri russo.La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo. Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, "compresa non solo la fornitura di armi, ma anche l'addestramento del personale ... sul territorio di Gran Bretagna, Germania, Italia e altri paesi".

