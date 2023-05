https://it.sputniknews.com/20230518/linvestitore-rogers-prevede-la-scomparsa-del-fmi-e-della-banca-mondiale-17241101.html

L'investitore Rogers prevede la scomparsa del FMI e della Banca Mondiale

L'investitore Rogers prevede la scomparsa del FMI e della Banca Mondiale

Inoltre, l'investitore ha messo in dubbio il futuro della Federal Reserve (Fed) statunitense. 18.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-18T09:02+0200

2023-05-18T09:02+0200

2023-05-18T09:02+0200

fmi

federal reserve

banca mondiale

finanze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/686/65/6866535_0:90:2981:1767_1920x0_80_0_0_ca0f21672fca7666d389c9ed065d4267.jpg

L'importante investitore americano Jim Rogers ha previsto in un'intervista a RIA Novosti che il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Banca Mondiale e il Sistema di Riserva Federale degli Stati Uniti (Fed) in futuro scompariranno. Rogers ha osservato che se si esaminano i vecchi rapporti annuali del FMI, si possono trovare valutazioni positive dell'organizzazione nei confronti di singoli Stati. "E dopo cinque anni, quel Paese va in bancarotta", ha aggiunto. Inoltre, l'investitore ha messo in dubbio il futuro della Federal Reserve (Fed) statunitense. Allo stesso tempo, l'investitore ha sottolineato che il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale "non spariranno in un momento", perché hanno un grande peso nel mondo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

fmi, federal reserve, banca mondiale, finanze