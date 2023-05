https://it.sputniknews.com/20230518/il-promotore-della-missione-di-pace-dei-paesi-africani-parla-dellunicita-delliniziativa-17243263.html

Il promotore della missione di pace dei paesi africani parla dell'unicità dell'iniziativa

Il promotore della missione di pace dei paesi africani parla dell'unicità dell'iniziativa

Jean-Yves Ollivier, fondatore della Fondazione Brazzaville e iniziatore della missione diplomatica volta a mediare tra i contendenti sul tema della crisi in... 18.05.2023, Sputnik Italia

"La missione dei paesi africani in Ucraina è la prima del suo genere, che sia il presidente russo Vladimir Putin che Vladimir Zelensky hanno accettato di accettare", ha dichiarato a Sputnik Jean-Yves Ollivier, fondatore della Fondazione Brazzaville e iniziatore della missione.Quest'oggi a parlare della missione era stato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, sottolineando il fatto che si parla già di una data per la visita diplomatica a Mosca, pare metà giugno.Negli ultimi tempi molte le proposte sollevate da più parti nel tentativo di risolvere la crisi in corso in Ucraina, a cominciare da quelle di parte cinese, per proseguire con quella del presidente brasiliano Lula, a quella Vaticana, ad altre.In molti a farsi avanti nel tentativo di mediare, non da ultimo la missione dei paesi africani, con promotore il presidente del Sud Africa Kyril Ramaphosa, che raggruppa inoltre insieme le volontà di Congo, Uganda, Senegal, Egitto, Zambia.Lo stesso Ollivier elogia l'iniziativa, sottolinenando il fatto che si tratta di un primato storico.

