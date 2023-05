https://it.sputniknews.com/20230518/il-cremlino-conferma-lestensione-dellaccordo-sui-cereali-17242175.html

Il Cremlino conferma l'estensione dell'accordo sui cereali

Il Cremlino conferma l'estensione dell'accordo sui cereali

L'accordo sul grano sarà prolungato per due mesi, e c'è un risultato relativo nei negoziati, ha detto giovedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. 18.05.2023, Sputnik Italia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato questo mercoledì l'estensione degli accordi sul grano per altri due mesi.Gli fa eco da parte russa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov:Lo stesso aggiunge che Mosca sta lavorando su opzioni equivalenti a sbloccare la Banca agricola russa dal sistema SWIFT:"Per quanto riguarda le garanzie per la Banca agricola russa, sono in fase di elaborazione varie opzioni, che equivarranno a sbloccare il sistema SWIFT, ci sono alcune speranze per i negoziati sulla base dei colloqui che hanno già avuto luogo. A questo proposito, è stato deciso di estendere (l'accordo) per due mesi", ha detto Peskov ai giornalisti.

