I giornalisti italiani che hanno incontrato Zelensky sono invitati a visitare la Crimea

I giornalisti italiani che hanno incontrato Zelensky sono invitati a visitare la Crimea

I giornalisti italiani che hanno partecipato all'incontro con Vladimir Zelensky possono visitare personalmente la Crimea e familiarizzare con la situazione... 18.05.2023

2023-05-18T10:33+0200

Durante la nota intervista di Zelensky con Bruno Vespa e il resto del gotha del giornalismo italiano durante la sua visita a Roma, il presidente dell’Ucraina aveva detto che in Crimea non c'è nulla: niente turismo, niente economia, niente sviluppo. Secondo le sue parole, ci vorrà molto tempo per ricostruire la penisola ed e questo sarà impossibile senza l'Ucraina. Zelensky ha anche definito i crimeani ucraini e ha detto che sono tutti contro la Russia. Nelle sue parole, Zelensky non può non sapere com'era la Crimea nel periodo ucraino e com'è diventata negli ultimi nove anni. Il capo del Parlamento regionale ha sottolineato che, nonostante tutte le bugie di Zelensky, molti ucraini, e non solo loro, sono ben informati su ciò che la Russia ha fatto in Crimea dal 2014 e sul salto storico che ha compiuto. La Crimea è diventata una regione russa nel marzo 2014 a seguito di un referendum dopo il colpo di stato in Ucraina. Nel referendum del 2014, il 96,77% degli elettori in Crimea e il 95,6% a Sebastopoli hanno votato a favore dell'adesione alla Russia. L'Ucraina considera ancora la Crimea un suo territorio temporaneamente occupato e molti Paesi occidentali sostengono Kiev in questo. Da parte sua, la leadership russa ha ripetutamente affermato che i residenti della Crimea hanno votato per la riunificazione con la Russia in modo democratico, nel pieno rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Secondo il Presidente russo Vladimir Putin, la questione della Crimea è "chiusa per sempre".

