https://it.sputniknews.com/20230518/ft-se-kiev-non-mostrera-progressi-nel-conflitto-con-mosca-entro-autunno-ci-saranno-pressioni-17241633.html

FT: se Kiev non mostrerà progressi nel conflitto con Mosca entro autunno, ci saranno pressioni

FT: se Kiev non mostrerà progressi nel conflitto con Mosca entro autunno, ci saranno pressioni

Si prevede che i colloqui tra Mosca e Kiev possano essere organizzati a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del vertice del G20 a settembre. 18.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-18T11:36+0200

2023-05-18T11:36+0200

2023-05-18T11:36+0200

la situazione in ucraina

russia

ucraina

colloqui

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/658/44/6584476_0:53:1000:616_1920x0_80_0_0_e517d34abc09a8e2a6dd403f2084fbdb.jpg

Se Kiev non mostrerà alcun progresso nel conflitto con Mosca entro l'inizio dell'autunno, la comunità internazionale inizierà ad esercitare una seria pressione per portare la Russia e l'Ucraina al tavolo dei negoziati, ha dichiarato una fonte citata dal Financial Times. In particolare, si prevede che i colloqui tra Mosca e Kiev possano essere organizzati a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del vertice del G20 a settembre. In precedenza, il rappresentante permanente della Cina presso l'ONU, Zhang Jun, avev affermato nel suo discorso ad una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'organizzazione mondiale che non è possibile aspettare molti anni per riprendere i negoziati sull'Ucraina e che occorre creare le condizioni per avviare le consultazioni e trovare una soluzione politica alla crisi senza ritardi.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, colloqui