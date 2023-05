Valenti punta su "nuovi hotspot con aree destinate ai rimpatri immediati"

"Si comincia subito con Lampedusa dove dal primo giugno il centro sarà gestito dalla Croce rossa italiana con cui abbiamo firmato anche un accordo quadro per interventi in tutte le regioni di primo approdo. A Lampedusa non verrà ampliata la capienza ma verranno ripristinate condizioni dignitose e garantiti trasferimenti nel giro di 72 ore con un sistema integrato di navi e aerei. Manterremo sull'isola un viceprefetto in pianta stabile che collaborerà con il nuovo prefetto e il nuovo questore di Agrigento che saranno nominati a brevissimo", dice Valerio Valenti