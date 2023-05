https://it.sputniknews.com/20230517/min-difesa-federazione-russa-il-16-maggio-a-kiev-distrutti-5-patriot-e-una-stazione-radar-17240810.html

Min. Difesa Federazione Russa: il 16 maggio a Kiev distrutti 5 Patriot e una stazione radar

Min. Difesa Federazione Russa: il 16 maggio a Kiev distrutti 5 Patriot e una stazione radar

5 sistemi missilistici di lancio multiplo Patriot sono andati distrutti il 16 maggio a Kiev. Con essi anche un sistema radar grazie ad attacco mirato da parte... 17.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-17T20:44+0200

2023-05-17T20:44+0200

2023-05-17T20:44+0200

la situazione in ucraina

ucraina

missili

kiev

bombardamenti

geopolitica

russia

mosca

ministero della difesa della federazione russa

annuncio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/468/15/4681509_0:391:4092:2693_1920x0_80_0_0_154c3523efc5ce7f635f30de66333b6a.jpg

Il ministero della Difesa russo riferisce, evidenziando il fatto che si tratta di dati comprovati, della distruzione di 5 sistemi missilistici di lancio multiplo Patriot, ad opera di un attacco missilistico mirato messo in atto dai combattenti russi utilizzando il sistema ipersonico Kinzhal:Il dipartimento della Difesa aveva riferito martedì di un massiccio attacco ai punti di schieramento delle forze armate ucraine, nonché a danno dei depositi di munizioni, armi e attrezzature facenti parte del pacchetto di aiuti militari forniti da parte occidentale.Sulla rete erano nel frattempo comparsi video in cui si vedono le posizioni dei Patriot schierati nella capitale ucraina andare in fumo, dopo una potente esplosione a terra.

ucraina

kiev

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, missili, kiev, bombardamenti, geopolitica, russia, mosca, ministero della difesa della federazione russa, annuncio, dichiarazioni, difesa, patriot