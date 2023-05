https://it.sputniknews.com/20230517/lucraina-non-entrera-nella-nato-finche-il-conflitto-non-sara-finito-dice-la-premier-estone-17238943.html

L'Ucraina non entrerà nella NATO finché il conflitto non sarà finito, dice la premier estone

L'Ucraina non entrerà nella NATO finché il conflitto non sarà finito, dice la premier estone

La Presidente del Consiglio estone, Kaja Kallas, ha affermato che l'Ucraina non può diventare membro della NATO finché il conflitto continua, anche se la... 17.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-17T10:00+0200

2023-05-17T10:00+0200

2023-05-17T10:00+0200

ucraina

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/15627173_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_3ec61d030ae5eedb9915316e68ec2b25.jpg

La premier estone ritiene inoltre che dovrebbero essere fornite all'Ucraina più munizioni a lungo raggio. In precedenza, Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina non diventerà un membro della NATO fino a quando il conflitto non sarà terminato, ma vorrebbe il sostegno dei partner sotto forma di invito all'Alleanza oggi. Alla fine del settembre 2022, Zelensky aveva detto che l'Ucraina avrebbe presentato domanda di adesione alla NATO con una procedura accelerata. Tale procedura è ora inopportuna, ha detto in seguito l'Assistente del Presidente degli Stati Uniti per gli Affari di Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan. Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg, commentando la dichiarazione di Zelensky, ha riconosciuto la posizione invariata del blocco sul diritto di ogni Paese di determinare il proprio percorso e sulla politica della 'porta aperta', ma ha sottolineato che l'Alleanza concentrerà i propri sforzi per aiutare Kiev. Secondo il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, Kiev non si accontenterà di alcuna decisione del vertice NATO previsto per l'11-12 luglio a Vilnius, se non un invito ad aderire all'alleanza.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, nato