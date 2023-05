https://it.sputniknews.com/20230517/lesercito-ucraino-bombarda-ancora-donetsk-3-vittime-e-2-feriti-17239386.html

L'esercito ucraino bombarda ancora Donetsk: 3 vittime e 2 feriti

3 le vittime dell'ennesimo bombardamento effettuato da parte dell'esercito ucraino sulla città di Donetsk, nel Donbass, 2 i feriti. 17.05.2023, Sputnik Italia

Sono 3 in totale le vittime di questo ennesimo bombardamento che ha interessato la città di Donetsk, per la precisione il distretto locale di Kuibyshev, 2 i civili feriti.Lo riporta il sindaco della città, Aleksey Kulezmin, via Telegram.Di questa mattina la notizia, riportata sempre dal politico locale, di un altro attacco che ha interessato il distretto di Petrovskij, ove si è registrata una vittima.

