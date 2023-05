Lavrov: siamo pronti a considerare le proposte africane sulla crisi ucraina

"L'Europa non nasconde l'atteggiamento (verso l'iniziativa di pace cinese sull'Ucraina), l'atteggiamento è lo stesso di Washington, tutto è coordinato da lì, l'atteggiamento è che se la Russia ha detto che questo può essere discusso, allora non va bene. Si dichiara direttamente che la Russia non vuole negoziare alle condizioni di Zelensky, e non ci può essere altra base per i negoziati che l'unico piano che l'Occidente promuoverà, il piano in dieci punti di Zelensky", puntualizza il ministro.