Lavrov: "La crisi ucraina potrebbe finire con l'abbandono degli alleati da parte degli USA"

Lo ha detto il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista alla tv russa. 17.05.2023, Sputnik Italia

La crisi in Ucraina potrebbe terminare con l'abbandono dei suoi alleati da parte degli Stati Uniti, come già accaduto in Egitto o in Afghanistan. Lo ha detto il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista alla tv russa."Spero che i politici di oggi prestino attenzione alla storia e a come evolvano le relazioni con un egemone che vuole imporsi come tale su tutti", ha detto Lavrov che quindi non esclude che anche la crisi ucraina possa concludersi allo stesso modo.

