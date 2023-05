https://it.sputniknews.com/20230517/lavrov-e-zelensky-a-rifiutare-la-diplomazia-non-mosca-17239860.html

Lavrov: è Zelensky a rifiutare la diplomazia, non Mosca

Lavrov: è Zelensky a rifiutare la diplomazia, non Mosca

Kiev ha adottato una legge speciale che impedisce qualsiasi colloquio di pace con il Cremlino, compiendo attacchi terroristici sul territorio russo e...

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto di essere stanco di affrontare le osservazioni di Washington secondo cui Mosca non vuole intrattenere un dialogo con Kiev.Commentando le recenti notizie secondo cui gli stati latinoamericani e africani hanno preparato un piano di pace per l'Ucraina, Lavrov ha sottolineato che la Russia non ha ancora ricevuto alcuna iniziativa durante un incontro con il suo omologo bielorusso Sergey Aleinik.Il ministro ha anche denunciato la recente dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron sulla "dipendenza" della Russia dalla Cina.In un'intervista, il presidente francese ha affermato che la Russia ha subito una "sconfitta geopolitica" e sta diventando dipendente da Pechino, "sollevando dubbi" tra i suoi storici alleati.Il leader francese è noto per aver proclamato per diversi anni il percorso di autonomia strategica dell'Unione Europea, ma è chiaro a tutti che gli Stati Uniti non permetteranno al blocco alcuna autonomia strategica o di alcun tipo, il ministro aggiunto.Lavrov sottolinea inoltre che l'allargamento della Nato mina le prospettive di dialogo sulla sicurezza europea.

