Gli Stati Uniti starebbero ancora valutando i danni al sistema Patriot dopo l'attacco russo a Kiev

Gli Stati Uniti starebbero ancora valutando i danni al sistema Patriot dopo l'attacco russo a Kiev

Washington sta ancora valutando in che misura il sistema missilistico terra-aria (SAM) Patriot, di fabbricazione americana, sia stato danneggiato a seguito della raffica di missili russi a Kiev e dintorni martedì, ha dichiarato un'emittente americana citando una fonte anonima della Casa Bianca. La fonte ha affermato che si ritiene che il SAM sia stato danneggiato, ma non distrutto, a seguito dell'attacco missilistico. Questo arriva dopo che il Ministero della Difesa russo ha annunciato martedì stesso che un sistema Patriot era stato colpito da un missile balistico ipersonico Kinzhal a Kiev. La rete di notizie americana ha riferito a questo proposito che "non è chiaro quale di questi sistemi sia stato potenzialmente danneggiato, ma metterne fuori uso uno - anche per un breve periodo - potrebbe influire sulla capacità dell'Ucraina di difendere Kiev in un contesto di intensificazione degli attacchi missilistici russi".

