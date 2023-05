https://it.sputniknews.com/20230517/erdogan-laccordo-sul-grano-e-prolungato-di-due-mesi-17240002.html

Erdogan: l'accordo sul grano è prolungato di due mesi

L'accordo sul grano è stato prorogato di due mesi, ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. 17.05.2023, Sputnik Italia

Il capo dello Stato ha ringraziato Vladimir Putin per aver sostenuto le iniziative di Ankara su questo tema e ha promesso che la Turchia avrebbe fatto ogni sforzo per attuare pienamente l'accordo.L'Accordo del Gran del Mar Nero, firmata il 22 luglio 2022 da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa.Il presidente Vladimir Putin ha sottolineato che l'Occidente esporta la maggior parte del grano ucraino a se stesso e non ai paesi bisognosi dell'Africa. Dal 18 marzo 2023, la Russia ha esteso l'accordo per 60 giorni fino al 18 maggio, ma l'Ucraina insiste che l'accordo sia stato prorogato per 120 giorni.L'iniziativa per i cereali del Mar Nero è parte integrante dell'accordo pacchetto. La seconda parte, il memorandum Russia-ONU, pensato per tre anni, prevede lo sblocco delle esportazioni russe di alimenti e fertilizzanti, riallacciando Rosselkhozbank a SWIFT, riprendendo le forniture di macchine agricole, ricambi e servizi, ripristinando l'operatività del condotto per l'ammoniaca Togliatti-Odessa e alcune altre misure.La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha confermato che l'accordo sul grano è stato prorogato di due mesi.

