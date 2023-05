https://it.sputniknews.com/20230517/erdogan-e-putin-presto-potrebbero-discutere-lestensione-dellaccordo-sul-grano-17239158.html

Erdogan e Putin “presto” potrebbero discutere l'estensione dell'accordo sul grano

Il Presidenti turco e russo Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin potrebbero presto discutere telefonicamente l'estensione dell'accordo sul grano, che scade il... 17.05.2023, Sputnik Italia

Senza l'estensione dell'accordo sui cereali, i prezzi dei prodotti alimentari sui mercati mondiali saliranno di nuovo e non potranno essere contenuti altrimenti sostiene l’interlocutore di agenzia. Il 22 luglio 2022, a Istanbul è stato firmato un pacchetto di accordi per la fornitura di alimenti e fertilizzanti al mercato internazionale. Inizialmente, gli accordi erano stati firmati per 120 giorni, e lo scorso novembre sono stati prorogati per lo stesso periodo. Il 18 marzo di quest'anno, la Russia ha annunciato un'estensione di 60 giorni dell'accordo, avvertendo che questo sarebbe stato il tempo sufficiente per valutare l'attuazione del memorandum firmato con le Nazioni Unite. Mosca ha ripetutamente sottolineato che un'ulteriore decisione sull'estensione dell'accordo dipende dall'attuazione della parte russa dell'accordo. La mancanza di progressi su questo tema minaccia il destino dell'iniziativa.

