Petrolio, IEA: le esportazioni russe hanno superato ad aprile il precedente record di febbraio 2022

L'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) suggerisce che le esportazioni russe di petrolio e prodotti petroliferi ad aprile sono state le più alte dal... 16.05.2023, Sputnik Italia

L'Agenzia internazionale dell'energia IEA ha rivisto le sue previsioni sulla produzione di petrolio e derivati in Russia relativa all'anno 2023 e si aspetta una diminuzione della produzione di 350mila barili al giorno, rispetto ai precedentemente preventivati, 530.000 barili al giorno, a quota 10,7 milioni di barili al giorno.L'agenzia sottolinea la resilienza dell'offerta di petrolio russo, nel bel mezzo delle turbolenze economiche.Il rapporto afferma che le esportazioni di greggio sono "dirottate verso nuovi mercati poiché i profondi sconti sui prezzi attirano i trader e le raffinerie disposte a rischiare di gestire i barili. Ciò supporta la nostra revisione al rialzo di 180 kb/g della produzione russa per quest'anno. Ora ci aspettiamo una produzione media di petrolio di 10,7 mb/g nel 2023, in calo di 350 kb/g su base annua."L'IEA ha aggiornato le sue previsioni per la domanda globale di petrolio a 102 milioni di barili al giorno nel 2023, secondo il suo nuovo rapporto pubblicato questo martedì.Il rapporto menziona infine il fatto che i Paesi dell'OPEC+ che hanno obblighi ai sensi dell'accordo sulle limitazioni alla produzione di petrolio hanno ridotto la produzione di 400.000 barili al giorno ad aprile, aumentando la loro effettiva capacità inutilizzata a 4,1 milioni di barili al giorno.Allo stesso tempo, la produzione di petrolio greggio in tutti i 23 Paesi dell'OPEC + è scesa di 290.000 barili al giorno, a quota 43,94 milioni ad aprile, secondo l'IEA.

