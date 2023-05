https://it.sputniknews.com/20230516/min-difesa-russa-shoigu-su-presunti-missili-kinzhal-abbattuti-da-kiev-non-ne-lanciamo-cosi-tanti-17238613.html

Min. Difesa russa Shoigu su presunti missili Kinzhal abbattuti da Kiev: non ne lanciamo così tanti

Il ministro della Difesa della Federazione Russa Sergey Shoigu smentisce le voci di parte ucraina sui presunti abbattimenti di 6 missili "Kinzhal" da parte... 16.05.2023, Sputnik Italia

"Le dichiarazioni delle autorità di Kiev su sei missili Kinzhal russi presumibilmente abbattuti dal loro sistema di difesa aerea non corrispondono alla realtà".Così il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, in risposta alle dichiarazioni da parte delle autorità ucraine su "6 missili Kinzhal abbattuti dalla contraerea di Kiev".Shoigu puntualizza poi che il numero delle intercettazioni dichiarate dalla contraerea di Kiev è "tre volte superiore al numero di missili lanciati".il missile ipersonico Kinzhal è stato presentato dal presidente russo Vladimir Putin insieme ad altri ultimi sistemi missilistici durante il suo discorso sullo stato dell'Unione del 2018.Il missile è in grado di raggiungere una velocità di Mach 10 ed è testato per poter garantire di superare tutti i sistemi di difesa aerea e missilistica esistenti, potendo portare testate nucleari e convenzionali a una distanza massima di duemila chilometri.In precedenza, il Ministero della Difesa ha riferito di un massiccio attacco alle posizioni delle unità delle forze armate ucraine e ai depositi di munizioni, armi e attrezzature fornite dai Paesi occidentali.Lo stesso aveva riferito in particolare, che un missile ipersonico "Kinzhal" aveva distrutto un sistema missilistico antiaereo americano "Patriot" a Kiev.

