L'Ue potrebbe rifiutare completamente il petrolio russo, ma Mosca troverà dei mercati per esso

L'Ue potrebbe rifiutare completamente il petrolio russo, ma Mosca troverà dei mercati per esso

A lungo termine, i Paesi europei potrebbero rifiutare completamente il petrolio russo, ma Mosca troverà comunque dei mercati per esso, ha dichiarato...

L'interlocutore dell'agenzia ha notato che molte persone stanno vendendo il petrolio russo sul mercato nero per aggirare le sanzioni. Per quanto riguarda il tetto dei prezzi, l'economista ha detto che nel corso della storia si è cercato di mettere in atto dei controlli sui prezzi, ma non ha mai funzionato perché ci sono sempre stati dei modi per aggirare le restrizioni. Come ha sottolineato il Presidente Vladimir Putin, la politica di contenere e indebolire la Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente, ma le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale. Tuttavia, secondo il Capo di Stato, la stabilità finanziaria della Russia non è stata minata e la stessa Europa ha raggiunto un'impasse con le sanzioni.

