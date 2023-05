https://it.sputniknews.com/20230516/linflazione-mangia-il-commercio-ogni-giorno-chiudono-18-negozi-17236978.html

L'inflazione mangia il commercio ogni giorno chiudono 18 negozi

Confesercenti stima che negli ultimi due anni il potere d'acquisto degli italiani è calato di 14,7 miliardi, oltre 540 euro in meno per nucleo familiare. 16.05.2023, Sputnik Italia

"Un vero e proprio crollo, che pesa sul tessuto dei negozi di vicinato più della concorrenza dell'online", segnala lo studio su "Commercio oggi e domani" condotto da Confesercenti e Ipsos presentato ieri a Roma. A diminuire rispetto al 2019, in numeri assoluti, sono soprattutto i negozi di moda (-8.553 unità rispetto al 2019, con un calo del -6,3%), anche se le riduzioni percentuali più elevate vengono registrate da giornali e articoli di cartoleria (-13,5%, per 3.963 imprese in meno).Non tutti i comparti, però, vanno male. È il caso delle imprese che vendono frutta e verdura, che rispetto all'ultimo anno prima della pandemia crescono del 2%. Più che le chiusure di negozi, segnala Confesercenti, il problema è la mancanza di nuove aperture. Nel 2022 sono infatti nate solo 22.608 nuove imprese, il 20,3% in meno del 2021.

