https://it.sputniknews.com/20230516/le-parole-di-macron-sullassistenza-limitata-a-kiev-verranno-apprezzate-da-putin---esperto-17237772.html

Le parole di Macron sull'assistenza limitata a Kiev verranno apprezzate da Putin - Esperto

Le parole di Macron sull'assistenza limitata a Kiev verranno apprezzate da Putin - Esperto

L'analista Anthony Grant sottolinea che le recenti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron sulla limitata fornitura di armi alla volta di Kiev... 16.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-16T15:10+0200

2023-05-16T15:10+0200

2023-05-16T15:11+0200

vladimir putin

russia

mosca

geopolitica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/15957831_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_839be96bfad21c3d060b3f4d8a03b6a9.jpg

Questa la dichiarazione recente del presidente francese Emmanuel Macron ripresa dall'analista Anthony Grant in un articolo per il New York Sun, per affermare che verosilmente la stessa troverà l'apprezzamento del presidente russo Vladimir Putin.Grant ha sottolineato che a suo dire le parole di Macron verranno apprezzate dal Cremlino.Precedentemente Macron aveva sostenuto che "Parigi non fornisce armi a Kiev in grado di attaccare la Russia".Un rappresentante del governo francese ha inoltre rilasciato un commento a Politico in cui definiva prematura una eventuale fornitura di combattenti all'Ucraina.

https://it.sputniknews.com/20230105/parigi-non-esclude-la-possibilita-di-un-colloqui-telefonico-tra-macron-e-putin-16854684.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

vladimir putin, russia, mosca, geopolitica, mondo