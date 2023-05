https://it.sputniknews.com/20230516/la-francia-spiega-perche-non-rompera-il-contratto-per-luranio-con-la-russia-17237295.html

La Francia spiega perché non romperà il contratto per l'uranio con la Russia

I rappresentanti di 16 Stati europei pro-nucleare si incontreranno martedì in Francia per discutere i modi per ridurre la dipendenza dall'energia nucleare... 16.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-16

La Francia non annullerà il contratto con la Russia sul ritrattamento dell'uranio rigenerato dal combustibile nucleare esaurito, perché sarebbe più redditizio per la Russia, ha dichiarato martedì il Ministro francese della Transizione Energetica Agnès Pannier-Runachet.I ministri dell'Energia di Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Svezia, Slovacchia, oltre all'Italia come osservatore e al Regno Unito come ospite speciale, arriveranno a Parigi su invito del Ministro francese della Transizione Energetica Agnès Pannier-Runache. All'incontro parteciperà il Commissario europeo per l'Energia, Kadri Simpson. La società Techsnabexport di Rosatom (marchio TENEX, esporta uranio arricchito e servizi di arricchimento dell'uranio) ha firmato un contratto nel 2018 con la francese Electricite de France (EdF) per trattare l'uranio rigenerato dal combustibile nucleare esaurito. Doveva fornire a EdF l'uranio rigenerato dalla Russia, dove il l’uranio arricchito viene prodotto presso le strutture di Rosatom e poi restituito alla Francia.

