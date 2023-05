https://it.sputniknews.com/20230516/gli-stati-uniti-pubblicano-informazioni-sulla-loro-riserva-di-armi-nucleari-17237184.html

Gli Stati Uniti pubblicano informazioni sulla loro riserva di armi nucleari

Secondo il documento, gli Stati Uniti hanno attualmente 662 vettori di testate nucleari impiegati a livello operativo. 16.05.2023, Sputnik Italia

Washington aveva 1.419 testate nucleari dispiegate al 1° marzo. Questi dati sono contenuti nel materiale di riferimento pubblicato lunedì dal servizio stampa del Dipartimento di Stato americano, che contiene cifre aggregate sull'attuazione del Trattato USA-Russia sulle Misure per l'Ulteriore Riduzione e Limitazione delle Armi Strategiche Offensive (START). Secondo il documento, gli Stati Uniti hanno attualmente 662 vettori di testate nucleari impiegati a livello operativo. Questi includono missili balistici intercontinentali (ICBM), bombardieri pesanti (TB) e missili balistici lanciabili da sottomarini (SLBM). Inoltre, gli Stati Uniti hanno un totale di 800 lanciatori di ICBM, SLBM e TB schierati e non schierati.Il documento rileva che gli Stati Uniti considerano la trasparenza sulle armi nucleari "estremamente importante per ridurre la probabilità di percezioni errate, errori di calcolo e costose corse agli armamenti". Il Dipartimento di Stato ha osservato che Washington esorta Mosca a "tornare alla piena attuazione del Nuovo START e di tutte le sue misure di stabilità, trasparenza e verifica". Secondo la versione statunitense, la Russia "non ha rispettato i suoi obblighi di fornire aggiornamenti nel marzo 2023 e di rispettare altre disposizioni chiave" dello START. La dichiarazione sostiene che come "misura di ritorsione legittima", gli Stati Uniti "non hanno fornito alla Russia i dati aggiornati a marzo".

