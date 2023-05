https://it.sputniknews.com/20230516/gli-aiuti-militari-statunitensi-allucraina-potrebbero-prosciugarsi-entro-luglio-17238037.html

Gli aiuti militari statunitensi all'Ucraina potrebbero prosciugarsi entro luglio

Gli aiuti militari statunitensi all'Ucraina potrebbero prosciugarsi entro luglio

Gli Stati Uniti hanno già inviato circa 36 miliardi di dollari di assistenza militare a Kiev, nonostante i ripetuti avvertimenti della Russia che così facendo... 16.05.2023, Sputnik Italia

Il finanziamento di Washington per gli aiuti alla volta di Kiev potrebbe prosciugarsi entro la metà dell'estate, e "riprenderlo non sarà facile", riferisce Politico, citando fonti anonime.Secondo la pubblicazione, un insider ha stimato che, "in base al tasso di annunci, il denaro per ridurre le scorte statunitensi esistenti scadrà a luglio. Ciò significherà che il flusso di attrezzature potrebbe essere interrotto, se Kiev dovesse aspettare un periodo prolungato per una nuova tranche di finanziamenti".La fonte ha aggiunto che la Casa Bianca sta già discutendo un nuovo pacchetto, che arriva nel bel mezzo della crisi finanziaria interna degli Stati Uniti, poiché democratici e repubblicani rimangono in disaccordo sul tetto del debito del Paese, una situazione di stallo che potrebbe portare a un default sul debito americano.Le affermazioni seguono l'annuncio da parte degli Stati Uniti di un nuovo pacchetto da $ 1,2 miliardi a lungo termine di aiuti militari all'Ucraina all'inizio di questo mese, che include i sistemi di difesa aerea Hawk, nonché munizioni per la difesa aerea e la guerra anti-drone.Tutto questa attrezzatura militare sarà pagata nell'ambito dell'iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina, che consente all'amministrazione del presidente americano Joe Biden di acquistare armi dall'industria piuttosto che prenderle dalle scorte statunitensi.Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha avvertito il mese scorso che "fermare le consegne di armi (a Kiev) significherà "la fine dell'Ucraina, e immediatamente".

