Truppe ucraine attive lungo tutta la linea del fronte, ma non ancora controffensiva - capo della DPR

All'inizio di aprile, il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha detto che la controffensiva di Kiev contro la Russia potrebbe iniziare quest'estate. 15.05.2023, Sputnik Italia

Le truppe ucraine sono diventate attive lungo l'intera linea del fronte, ma non si tratta ancora di una vera e propria controffensiva, la situazione è sotto controllo, ha dichiarato stamane Denis Pushilin, capo ad interim della Repubblica Popolare di Donetsk (DPR). Le forze russe stanno avanzando e "stanno portando la liberazione della città alla sua logica conclusione", ha aggiunto. All'inizio di aprile, il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha detto che la controffensiva di Kiev contro la Russia potrebbe iniziare quest'estate. In seguito, ha detto che potrebbe essere lanciata nell'immediato futuro. I media statunitensi hanno riferito che la controffensiva dell'Ucraina era prevista per il 30 aprile.

