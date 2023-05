https://it.sputniknews.com/20230515/stoltenberg-mette-in-guardia-sulle-garanzie-di-sicurezza-allucraina-17235941.html

Stoltenberg mette in guardia sulle garanzie di sicurezza all'Ucraina

Stoltenberg mette in guardia sulle garanzie di sicurezza all'Ucraina

Il segretario generale della NATO Jans Stoltenberg mette in guardia i Paesi dell'Alleanza atlantica contro le garanzie di sicurezza bilaterali all'Ucraina. 15.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-15T19:30+0200

2023-05-15T19:30+0200

2023-05-15T19:30+0200

nato

jens stoltenberg

dichiarazioni

geopolitica

diplomazia

geopolitica

sergey lavrov

il ministero degli esteri della russia

mosca

cremlino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/14596195_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_0cc0628d7c8e468d356a6ae2ce4d2cb2.jpg

Il segretario generale della NATO Jans Stoltenberg ha dichiarato che la "fornitura di garanzie di sicurezza bilaterali da parte degli alleati all'Ucraina avvicinerà la NATO all'applicazione dell'articolo 5 della carta - sull'attacco ai Paesi dell'alleanza.Il riferimento è all'articolo 5 della Carta della NATO, il quale afferma che "le parti contraenti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o Nord America sarà visto come un attacco a loro nel loro insieme".Il segretario sottolinea che nel caso in cui gli alleati della NATO inizino a fornire garanzia di sicurezza bilaterali all'Ucraina, si andrà molto vicino, parafrasando, ad una situazione paventata dall'articolo 5.Le dichiarazioni rilasciate in occasione di un colloquio con Anders Fogh Rasmussen, presidente della Fondazione "Alleanza delle Democrazie". Il loro scambio è stato trasmesso sul sito della NATO.Unica soluzione, a dire di Stoltenberg, il rafforzare il sostegno militare all'Ucraina.La fornitura di armi all'Ucraina è stata da più parti e più volte critica, in primis da parte russa, con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov che ha dichiarato che i Paesi della NATO "stanno giocando col fuoco", e con il Cremlino che ha ribadito che pompare armi all'Ucraina non contribuirà di certo al successo dei negoziati.Da parte occidentale, diverse le voci che si sono alzate a far notare come la strategia non sia delle migliori, da ultimo l'ex-premier italiano Giuseppe Conte che ha criticato il governo Meloni proprio sulle forniture, paventando il rischio di una escalation nucleare.

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nato, jens stoltenberg, dichiarazioni, geopolitica, diplomazia, geopolitica, sergey lavrov, il ministero degli esteri della russia, mosca, cremlino, mondo, giuseppe conte