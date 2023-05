https://it.sputniknews.com/20230515/nuovo-record-del-debito-pubblico-italiano-a-quota-2790-miliardi-di-euro-raggiunti-a-marzo-scorso-17236699.html

Nuovo record del debito pubblico italiano, a quota 2790 miliardi di euro raggiunti a marzo scorso

Nuovo record del debito pubblico italiano, a quota 2790 miliardi di euro raggiunti a marzo scorso

Il debito sovrano italiano è aumentato di 17,8 miliardi di euro (19,4 miliardi di dollari) a marzo e ha raggiunto un massimo storico di 2790 miliardi di euro... 15.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-15T21:45+0200

2023-05-15T21:45+0200

2023-05-15T21:45+0200

debito pubblico

italia

record

economia

finanza

europa

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/13752909_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_e3dca2c43b61967219a3ef57467acb6a.jpg

L'Italia ha toccato un nuovo record storico per quel che riguarda il suo debito pubblico, aumentato di 17,8 miliardi di euro a marzo.Nello specifico, ha raggiunto quota di 2790 miliardi di euro.Il dato è stato commentato così da Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori italiana:Tra le cause di questa crescita esponenziale si segnalano le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, che hanno portato ad un aumento di oltre il 155% del PIL, nel 2020.A seguito della revoca delle restrizioni, l'economia nazionale è andata in ripresa, con il governo che ha tolto sostegno alle imprese.I rapidi aumenti del settore dell'energia da un lato, e l'impennata di prezzi generale dovuta in gran parte anche alla crisi in corso in ucraina, hanno causato un calo significativo del PIL italiano, con il debito pubblico che ha ripreso ad aumentare.Il dato relativo al rapporto debito pubblico PIL, pari al 144%, è stato rilasciato dall'ufficio europeo di statistica, Eurostat, in riferimento al quarto trimestre 2022.Di oggi la notizia che la Banca d'Italia ha riferito un'analisi relativa al mese di marzo che rivela come l'incremento mensile sia stato pari a 18 miliardi di euro: 2790 miliardi di euro contro i 2772 di inizio del mese.Il debito pubblico rappresenta l'esposizione di uno Stato nei riguardi di altri soggetti economici pubblici, in primis altri Stati.A figurare tra i creditori vediamo banche o Stati esteri, imprese e altro.Per una rapida valutazione della sua entità si usa rapportarlo al PIL, il prodotto interno lordo.

italia

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

debito pubblico, italia, record, economia, finanza, europa, mondo