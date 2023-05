https://it.sputniknews.com/20230515/la-nato-non-ha-intenzione-di-invitare-lucraina-ad-aderire-allalleanza-al-vertice-di-vilnius-17235136.html

La NATO non ha intenzione di invitare l'Ucraina ad aderire all'alleanza al vertice di Vilnius

I Paesi della NATO avrebbero deciso di non inviare l'Ucraina a diventare membro dell'Alleanza Nord Atlantica durante il vertice di luglio a Vilnius, ma starebbero discutendo piuttosto la possibilità di intensificare l'interazione con Kiev e potenzialmente di fissare una scadenza per la sua adesione al blocco scrive il Washington Post. Secondo il giornale, "i Paesi dell'Europa orientale stanno spingendo per passi concreti verso questo obiettivo, compresi potenziali impegni relativi a una tempistica per l'adesione dell'Ucraina, mentre gli Stati Uniti e alcuni Stati dell'Europa occidentale sono a favore di passi più piccoli". Come specifica il pezzo, "questi potrebbero includere un aggiornamento burocratico dell'organismo tra la NATO e l'Ucraina o decisioni sull'ulteriore espansione del supporto tecnico della NATO al settore della difesa dell'Ucraina". Secondo la pubblicazione, alcuni Paesi sottolineano che l'adesione dell'Ucraina alla NATO significherebbe "invocare automaticamente l'Articolo 5" del Trattato Nord Atlantico, firmato a Washington nel 1949, che prevede una risposta collettiva in caso di attacco armato contro uno o più Stati membri della NATO. Questo "trascinerebbe l'Alleanza in un conflitto importante con la più grande potenza nucleare del mondo", ha osservato il giornale.

