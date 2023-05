https://it.sputniknews.com/20230515/la-commissione-europea-migliora-le-previsioni-sul-pil-della-russia-17236142.html

La Commissione europea migliora le previsioni sul PIL della Russia

La Commissione europea migliora le previsioni sul PIL della Russia

La scorsa settimana, la Banca Centrale russa ha pubblicato un rapporto che stima un calo del 2,3% del PIL nel primo trimestre del 2023. 15.05.2023, Sputnik Italia

Gli analisti della Commissione Europea hanno modificato in meglio le aspettative per il prodotto interno lordo della Russia nel 2023, come risulta dalle previsioni di primavera della CE. Gli esperti ritengono che l'economia russa alla fine dell'anno diminuirà solo dello 0,9% contro il 3,2% previsto nell'autunno del 2022. La scorsa settimana, la Banca Centrale russa ha pubblicato un rapporto che stima un calo del 2,3% del PIL nel primo trimestre del 2023. Allo stesso tempo, il regolatore prevede una crescita dell'economia del 4,2% nel secondo trimestre. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stimato che il PIL è diminuito del 2,2% nel primo trimestre, mentre Rosstat pubblicherà la sua stima preliminare il 17 maggio.

