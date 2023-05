https://it.sputniknews.com/20230515/jans-stoltenberg-conferma-lascera-anche-se-gli-verra-proposto-un-secondo-mandato-17236439.html

Jans Stoltenberg conferma: lascerà anche se gli verrà proposto un secondo mandato

Jans Stoltenberg conferma: lascerà anche se gli verrà proposto un secondo mandato

Il segretario generale della NATO Jans Stoltenberg ha confermato che non ha intezione di rimanere in carica per un altro mandato, anche se una tale possibilità... 15.05.2023, Sputnik Italia

Il segretario generale della NATO Jans Stoltenberg conferma di non aver intenzione di rimanere per un altro mandato alla guida dell'organizzazione.Lo ha dichiarato al Forum democratico di Copenaghen, aggiungendo di "esser stato in carica il doppio di quanto inizialmente pensato".Tra i vari possibili candidati alla carica di segretario generale della NATO in passato si è fatto avanti l'ex-premier britannico Boris Johnson, mentre, citato da La Repubblica, figura anche l'attuale capo della Commissione europea Ursula von der Leyen.Il mandato di Stoltenberg terminerà il prossimo settembre 2023.

