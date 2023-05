https://it.sputniknews.com/20230515/italia-unico-paese-g7-a-firmare-accordo-di-cooperazione-con-la-cina---esperto-17235521.html

Italia unico Paese G7 a firmare accordo di cooperazione con la Cina - Esperto

Italia unico Paese G7 a firmare accordo di cooperazione con la Cina - Esperto

Il direttore del Centro di ricerca dell'Ue presso una università cinese rivela che tra i Paesi del G7 l'Italia è l'unica ad aver firmato un qualche accordo di... 15.05.2023

Yin Jianlong, direttore del Centro di ricerca dell'UE presso l'Università Anhui (Yin Jianlong, direttore del Centro studi dell'Unione europea, Università Anhui, riferisce che l'Italia è l'unico Paese del G7 ad aver firmato un accordo di cooperazione con la Cina nell'ambito dell'iniziativa "One Belt, One Road".La strategia, considerata da Pechino un fiore all'occhiello della politica estera in quel di economia, e nello specifico nello sviluppo delle infrastrutture globali, viene definita anche come "Cintura economica della via della Seta, perché prevede il trasporto ferroviario e stradale dall'Asia fino all'Europa ripercorrendo in parte la antica via della Seta, dalla lontana Cina fino all'Europa attraverso vari corridoi in ipotesi.La partecipazione all'iniziativa è stata un consenso raggiunto dal governo italiano dal 2017. Indipendentemente dalla situazione politica "One Belt, One Road" e la cooperazione con la Cina sono stati vantaggiosi per l'Italia, prosegue lo stesso, evidenziando il ruolo dell'Italia ed in primis dell'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni:Inoltre, pena sanzioni e pressioni, l'Italia, in quanto membro del G7, dovrebbe fare dichiarazioni simili in risposta alle pressioni degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali. Così, proteggendo prima di loro la sua immagine. Dal punto di vista del normale pensiero politico, l'uscita dall'iniziativa "One Belt, One Road" avrà un impatto molto grande sull'Italia."Tutto questo è in risposta alle pressioni degli Stati Uniti", prosegue l'esperto:Di recente la premier italiana Giorgia Meloni ha rassicurato il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy, durante un incontro a Roma la scorsa settimana, che, "sebbene non sia stata presa una decisione definitiva, il suo governo sta favorendo l'uscita dal suo ruolo nel progetto della "Belt and Road Initiative" della Cina, secondo quanto ha riferito l'agenzia Bloomberg.

