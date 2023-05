https://it.sputniknews.com/20230514/zelensky-vuole-convincere-berlino-a-partecipare-a-una-coalizione-per-la-fornitura-di-caccia-a-kiev-17234086.html

Zelensky vuole convincere Berlino a partecipare a una coalizione per la fornitura di caccia a Kiev

Volodymyr Zelensky ha dichiarato che intende chiedere a Berlino di prendere parte a una coalizione di paesi per sostenere l'Ucraina con aerei da combattimento. 14.05.2023, Sputnik Italia

"Per quanto riguarda i caccia, penso che ne discuteremo nella seconda parte della nostra conversazione", ha detto durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino.Secondo Zelensky, un certo numero di paesi sta ora lavorando per creare una cosiddetta "coalizione sui caccia"."Questo, tra l'altro, è stato discusso durante le mie visite nelle capitali europee. Penso che mi rivolgerò alla parte tedesca con la richiesta di sostenerci all'interno di questa coalizione", ha aggiunto.Ha detto che il compito di Kiev è quello di "superare" il vantaggio aereo della Federazione Russa.Berlino in precedenza, rappresentata dal ministro della Difesa Boris Pistorius e dal cancelliere Scholz, aveva sottolineato che la fornitura di moderni aerei da combattimento in servizio con l'aeronautica tedesca non è un argomento all'ordine del giorno dell’assistenza militare all'Ucraina.Zelensky è arrivato nella capitale tedesca ed è stato accolto dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier nella sua residenza di Bellevue, dopodiché si è recato nell'ufficio del cancelliere per i colloqui con Scholz.

