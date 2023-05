https://it.sputniknews.com/20230514/vucic-annuncia-che-lascera-la-carica-di-capo-del-partito-al-governo-della-serbia-17233421.html

Vucic annuncia che lascerà la carica di capo del partito al governo della Serbia

Vucic annuncia che lascerà la carica di capo del partito al governo della Serbia

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato ai giornalisti che presto lascerà la carica di capo del Partito progressista serbo (PPS). 14.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-14T13:35+0200

2023-05-14T13:35+0200

2023-05-14T13:35+0200

serbia

politica

alexander vucic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/825/41/8254154_0:457:3000:2145_1920x0_80_0_0_41c68fbb5ec9c9768f9ab91db95b7b6a.jpg

"Tra pochi giorni non sarò più il presidente di un partito politico. E su questo (i rivali, ndr) hanno mentito dicendo che non sarebbe mai successo. Spiegherò tutto alle persone in questo grande congresso e così via", ha detto.Il congresso del PPS è previsto per il 26 maggio. Vucic ha affermato che l’evento dovrebbe diventare il più grande nella storia della Serbia a cui saranno prese decisioni importanti per il partito e per il Paese. Inoltre, il presidente ha dichiarato di voler creare un ampio movimento sovrapartitico.Vucic ha anche sottolineato che non intende licenziare il ministro dell'Interno Bratislav Gasic, nonostante le richieste dell'opposizione. Non ha escluso la possibilità di una decisione di indire nuove elezioni parlamentari.L'8 maggio, il Partito democratico, il Partito popolare, il Partito della libertà e della giustizia e alcuni altri movimenti di opposizione hanno tenuto una marcia di protesta dall'Assemblea al palazzo del governo con lo slogan "Serbia contro la violenza". Secondo gli organizzatori alla manifestazione hanno preso parte 50.000 persone, il ministero dell'Interno non ha fornito stime ufficiali.Vucic ha affermato che l'opposizione stava usando le emozioni della popolazione per scopi politici dopo due sparatorie. Secondo lui, alla manifestazione hanno partecipato al massimo novemila persone.

serbia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

serbia, politica, alexander vucic