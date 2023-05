https://it.sputniknews.com/20230514/varoufakis-considera-lopposizione-turca-molto-piu-pericolosa-di-erdogan-per-la-grecia-17232779.html

Varoufakis considera l'opposizione turca molto più pericolosa di Erdogan per la Grecia

Varoufakis considera l'opposizione turca molto più pericolosa di Erdogan per la Grecia

L'ex ministro delle Finanze greco, leader del partito parlamentare MERA25, Janis Varoufakis, teme che l'opposizione salirà al potere in Turchia. 14.05.2023, Sputnik Italia

Domenica sono iniziate le elezioni presidenziali e parlamentari in Turchia. Nell'elenco finale dei candidati alla presidenza ci sono il capo di stato in carica, il 69enne Recep Tayyip Erdogan come candidato unico dell'"Alleanza repubblicana", un candidato unico dell'opposizione "Alleanza del popolo" il 74enne Kemal Kilicdaroglu e il candidato 55enne dell'alleanza Ata Sinan Ogan. Il secondo turno delle elezioni presidenziali, se nessun candidato ottiene il 50% dei voti, è previsto per il 28 maggio.Varoufakis, in un'intervista al canale televisivo ALPHA, quando gli è stato chiesto quanto fosse preoccupato per l'esito delle elezioni in Turchia e per come si sarebbero sviluppate le sue relazioni con la Grecia, ha ricordato la storia delle relazioni."La Turchia è da decenni in uno stato di conflitto civile interno permanente. Temo che i kemalisti saranno molto più pericolosi se vincono. Basta guardare al passato, chi era al governo nel 1974, chi era al governo ogni volta ci sono state grandi epidemie di nazionalismo e anti-ellenismo in Turchia ", ha detto Varoufakis."D'altra parte, ciò che non è in alcun modo nel nostro interesse è contestare i risultati elettorali, il che significa che chi vince aumenterà la tensione nell'Egeo solo per radunare il fronte interno", ha detto il politico.

