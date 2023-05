https://it.sputniknews.com/20230514/szijjarto-parte-per-la-cina-per-discutere-un-piano-per-risolvere-il-conflitto-in-ucraina-17233222.html

Szijjarto parte per la Cina per discutere un piano per risolvere il conflitto in Ucraina

Il ministro degli Affari esteri e delle relazioni economiche estere dell'Ungheria Peter Szijjarto ha annunciato di essere partito in Cina per discutere i modi... 14.05.2023, Sputnik Italia

"C'è una guerra in corso vicino a noi, l'Europa è in preda a una psicosi di guerra, per questo motivo gli sforzi per promuovere la pace sono di particolare importanza e devono essere costantemente rafforzati. Sosteniamo il piano di pace proposto dalla Cina per due motivi: prima di tutto, perché mira a raggiungere la pace e, in secondo luogo, perché esiste. Finalmente è apparso qualcosa che mira non a continuare la guerra, ma a fermarla", ha affermato il ministro ungherese.A febbraio, il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato un documento in cui svela la propria posizione su una soluzione politica della crisi in Ucraina. Esso comprende 12 punti, tra cui la richiesta di un cessate il fuoco, il rispetto degli interessi legittimi di tutti i paesi nel campo della sicurezza, la risoluzione della crisi umanitaria in Ucraina, lo scambio di prigionieri di guerra tra Mosca e Kiev, nonché il rifiuto di imporre sanzioni unilaterali senza una corrispondente decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

