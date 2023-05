https://it.sputniknews.com/20230514/sandu-spera-di-ricevere-finanziamenti-dallagenzia-degli-stati-uniti-per-lo-sviluppo-internazionale-17234336.html

Sandu spera di ricevere finanziamenti dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale

Il presidente moldavo Maia Sandu ha discusso della raccolta di fondi per l'attuazione di progetti in varie aree con l'aiuto dell'Agenzia degli Stati Uniti per... 14.05.2023, Sputnik Italia

Sandu si è recata in visita ufficiale negli Stati Uniti il ​​12-13 maggio."Il presidente Maia Sandu ha discusso con Erin McKee, amministratore associato di USAID per l'Europa e l'Eurasia, dell'assistenza che USAID ci ha fornito nel corso degli anni... Sono state discusse nuove opportunità di finanziamento per aiutare il governo ad accelerare il rafforzamento della democrazia e la crescita economica attraverso progetti infrastrutturali, trasporti e quelli che aumentano la resilienza alle influenze esterne", riporta il sito web dell'amministrazione presidenziale moldava.Sandu ha ringraziato il governo degli Stati Uniti che, attraverso USAID, sta aiutando la Moldavia a sviluppare la tecnologia dell'informazione, l'agricoltura, la vinificazione e l'industria leggera. Attualmente, diversi progetti sono in corso di attuazione in Moldavia in vari campi con il supporto di USAID, la cooperazione di Chisinau con l'agenzia è iniziata nel 2016.

