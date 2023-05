https://it.sputniknews.com/20230514/hrriyet-agli-elettori-turchi-e-vietato-entrare-nelle-cabine-elettorali-con-i-cellulari-17233093.html

Hürriyet: agli elettori turchi è vietato entrare nelle cabine elettorali con i cellulari

Hürriyet: agli elettori turchi è vietato entrare nelle cabine elettorali con i cellulari

Agli elettori che votano oggi alle elezioni generali in Turchia è vietato entrare nelle cabine elettorali con telefoni cellulari e macchine fotografiche... 14.05.2023, Sputnik Italia

Le elezioni presidenziali e parlamentari in Turchia sono iniziate domenica alle 8.00 (7.00 ora italiana). Il secondo turno delle elezioni presidenziali, se nessun candidato ottiene il 50% dei voti, è previsto per il 28 maggio."All'elettore verrà spiegato che è vietato entrare nei luoghi di voto chiusi con dispositivi di registrazione di immagini o comunicazioni, come telefoni cellulari, macchine fotografiche e videocamere, e che per questo è prevista una sanzione, che se tali dispositivi sono presenti, deve essere lasciato e restituito dopo la fine del processo di voto. L’elettore non deve mettere nella busta altro che le schede, altrimenti il ​​suo voto sarà invalido, dopo che le schede sono state consegnate all'elettore, non può essere emessa una nuova scheda per errore o per qualsiasi altra ragione, le schede per le elezioni presidenziali e parlamentari devono essere poste in un'unica e medesima busta", scrive il giornale.Secondo il quotidiano, sarà dura per chi non sa leggere e scrivere, visto che nessuno può aiutarli, a parte il presidente del seggio."Nessuno tranne l'elettore stesso deve entrare nel seggio elettorale. Nessuno lo aiuterà durante il voto. L'elettore vota in modo indipendente. Se un elettore analfabeta chiede, il presidente del seggio indica quale dei segni sulla scheda combinata appartiene a quale partito politico o candidato indipendente e quale partito politico o candidato indipendente preferisce, una scheda o una scheda stampata su carta bianca, duplicata, riprodotta in qualsiasi modo o a mano, piegata senza timbro, la mette in una busta e sigilla la busta insieme alle schede elettorali", aggiunge il giornale.

