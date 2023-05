https://it.sputniknews.com/20230514/bielorussia-dispiega-sistemi-missilistici-e-artiglieria-reattiva-ai-confini-occidentali-17234848.html

Bielorussia dispiega sistemi missilistici e artiglieria reattiva ai confini occidentali

Sistemi missilistici tattici e artiglieria reattiva sono stati dispiegati vicino ai confini occidentali della Bielorussia, ha affermato il ministero della... 14.05.2023, Sputnik Italia

bielorussia

difesa

A maggio, il controllo della prontezza al combattimento nelle forze armate bielorusse prosegue. Un numero di unità di formazioni meccanizzate, forze per operazioni speciali, truppe missilistiche e artiglieria operano nelle aree indicate del terreno.In precedenza, il ministero della Difesa bielorusso aveva informato che a maggio si sarebbe tenuta la fase successiva di un controllo completo della prontezza al combattimento delle unità e subunità militari coinvolte nella risposta a situazioni di crisi. Prima di tutto, saranno sottoposte a verifica le unità e subunità militari schierate nelle regioni di Grodno, Brest e Minsk. Oltre alle unità dell'Aeronautica Militare e delle Forze di Difesa Aerea, saranno coinvolte anche le forze per le operazioni speciali delle forze armate, i comandi operativi, le forze missilistiche e l'artiglieria, le unità di supporto. Si prevede di effettuare l'arruolamento di persone obbligate al servizio militare, il cui numero totale non supererà il migliaio di persone.

bielorussia

bielorussia, difesa